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Bitlis kara gömüldü Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu kentte 125 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Bitlis kara gömüldü Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu kentte 125 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Kar yağışının 4 günden beridir etkili olduğu Bitlis’te araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarının etrafını açmak için büyük çaba sarf etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, ancak hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanacağını, bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının ise 4 metreyi aştığını ifade ettiler.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise Bitlis ve ilçelerine bağlı 125 köy yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını, bugün itibari ile açma çalışmalarının başladığını söyledi. Kurtkan, “Bitlis’te 4 günden beridir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 125 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için 9 şantiyede bulunan 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız” dedi.
Kar yağışı ile birlikte ana yollarda karayolları ekipleri, mahalle yollarında ise belediye ekipleri açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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