(Özel) Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor

İHA

(Özel) Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir petshop sahibi, evcil kuşları motive etmek için onlara dengbej türküleri dinletiyor.
Tatvan ilçesinde yaklaşık 6 yıldır petshop dükkanı bulunan Aytaç Orak, beslediği kuşlara moral ve motivasyon için dengbej şarkıları dinletiyor. ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözünden yola çıkan Orak, müziği kuşlarıyla da tanıştırdı. Hayvanların da müziğe ihtiyacı olduğunu düşünen Orak, iş yerine kurduğu düzenekle her gün kuşlara müzik ziyafeti sunuyor. İlk başlarda kuşlara fon müziği ve klasik müzik dinleterek başlayan Orak, şimdilerde ise kuşlarına ünlü dengbej sanatçılarının türkülerini dinletiyor. Dinlettiği müzikler sayesinde kuşların daha sakin ve dingin olduklarını belirten Orak, “Müzik ruhun gıdasıdır sözü insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de geçerlidir. Kuşlar bu müziği dinlediklerinde daha sabırlı, daha moralli davranıyor. Hareketleri artıyor, birbirleri ile öpüşüp koklaşıyorlar” dedi.
Kuşlara müzik dinletme işine ilk olarak fon müzikleri ve klasik müzik ile başladığına değinen Orak, “Daha sonrasında ise ünlü dengbejlerin şarkılarını çalmaya başladım. Çalan her şarkının kuşların da hoşuna gittiğini ve stresten uzak daha çok eğlendiklerini gördüm. Bu yüzden de dükkanda sık sık dengbej şarkıları çalmaya başladık. Çalan dengbej şarkıları sayesinde kuşlarımız da artık dengbej kuşlar oldu" diye konuştu.
Dakikalarca dengbejlerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinleyen kuşların ise hallerinden bir hayli memnun olduğu görülürken, iş yerinde Şakiro başta olmak üzere ünlü dengbejlerin sesi ile birlikte cıvıldaşan kuşların sesi vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis kara gömüldü Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu kentte 125 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis kara gömüldü Kar kalınlığının 40 santimetreyi ...
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu ...
Araç sahiplerinden Ford Otosan’a "servis kapatma" tepkisi
YEREL HABERLER Araç sahiplerinden Ford Otosan’a "servis kapatma" ...
Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis´te 115 köy yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Bitlis´te 115 köy yolu, kardan kapandı
Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı