Bitlis'te karla yoğun mücadele; uzun buz sarkıtları oluştu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 80 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir mücadele yürütülürken, yağışın ardından kentte soğuklar da etkili oldu. Aşırı soğuklar nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Bitlis ve çevresinde 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 70 santimetreyi bulduğu kentte, şu ana kadar yağan yerdeki kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği belirtildi. Tek katlı ev ve araçların adeta kara gömüldüğü kentte, 80 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir mücadele başlatırken, karın ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtları tehlike saçarken, kentte hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek," Karla mücadele çalışmalarımızı 52 iş makinesi ve 75 personelle yürütüyoruz. Köy yollarımızı önem sırasına göre açıyoruz. Bazen 112´den gelen ihbarlar üzerine programımızı değiştiriyoruz. Ancak, kapalı olan 80 köy yolunun da önümüzdeki birkaç gün içinde ulaşıma açacağız."dedi.

Belediye ekipleri de 42 araç ve 80 personelle kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-21 11:37:22



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