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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat Müftülüğünden Suriyeli mülteciler için sıcak yuva

İHA

Ahlat Müftülüğünden Suriyeli mülteciler için sıcak yuva

Bitlis’in Ahlat İlçe Müftülüğü, Suriyeli mülteciler için ‘Sıcak Yuva’ kampanyası başlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesi'ne Ahlat İlçe Müftülüğü de destek vererek kampanya başlattı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Ahlat İlçe Müftülüğü olarak 6 konut yaptırma hedefiyle kampanya başlattıklarını söyledi. Uyanık, “Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İdlip’teki savaş mağduru ailelere yönelik ‘Bir İyilik Sıcak Bir Yuva’ temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesi'ne bizde başlattığımız kampanya ile destek olmak amacındayız. Bu kapsamda İdlip’te yapılacak konutların 6 tanesini Ahlat İlçe Müftülüğü olarak Ahlat halkının vereceği destekle yapmak amacındayız. Müftülüğümüz personelleri ve din görevlilerimiz ile birlikte 2 konutun yapımını üstlendik. Diğer 4 konut için Ahlatlı hayırseverlerden ve halkımızın desteğini bekliyoruz. Tüm ilçe halkı olarak el ele verip Suriyeli savaş mağduru ailelerimize bu kış gününde el uzatıp çamur ve su içinde kalmış çadırlardan kurtaralım ve sıcak yuvalara kavuşmalarına yardımcı olalım” dedi.

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