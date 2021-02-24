Bitlis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan denetimlerde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, Tatvan'da göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 30 düzensiz göçmen yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.