BEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın ‘en iyi bilimsel makale’ ödülüne layık görüldü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, dünyanın en önemli kuruluşlarından olan TheAmericanSociety of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının ‘en iyi bilimsel makale’ ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Aydın, hidrolik alanında hazırladığı makale ile büyük bir başarıya imza atarak 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülünü aldı. İnşaat mühendisliği alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan "TheAmericanSociety of Civil Engineers (ASCE)" tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aydın, "Bu ödülü üniversitemize, kadim kentimiz Bitlis’e, ülkemize ve bilim dünyasına armağan ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Aydın’ı makamında kabul eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, başarısından dolayı Prof. Aydın’ı tebrik ederek, kendisine teşekkür belgesi takdim etti.

Her türlü bilimsel çalışmayı destekleyeceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Elmastaş, “Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin başarıdan başarıya koşması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

