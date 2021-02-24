Firari göçmen kaçakçısı, polis operasyonuyla yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan V.A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan V.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından V.A.'nın kentte olduğunu tespit eden ekipler, adresini belirledi. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla V.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından V.A., Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-24 12:30:10



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