Tatvan´da 30 kaçak göçmen yakalandı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan içesinde polisin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak göçmenleri yakalamaya yönelik yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2021-02-24 14:04:46
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.