Tatvan´da 30 kaçak göçmen yakalandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan içesinde polisin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak göçmenleri yakalamaya yönelik yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE

2021-02-24 14:04:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.