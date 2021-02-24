Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretlerinde bulunarak ailelerin talep ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Yeşilova Mahallesi’nde ikamet eden Belkiza Taş’ı evinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, aile ile yakından ilgilenerek talep ve sıkıntılarını dinledi. Program dahilinde hane ziyaretlerine devam edeceğini söyleyen Kaymakam Yelek, “Hane ziyaretlerimizi mümkün olduğunca aksatmadan devam ettiriyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, varsa sıkıntılarını ilk elden devletimizin imkanlarıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Devletimizin şefkatli kollarının her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, evlatlarıyla birlikte sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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