'Şehir Ödülleri Türkiye' yarışmasından Ahlat’a 2 ödül

Yaşayan Şehirler Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Şehir Ödülleri Türkiye' proje yarışmasında Bitlis’in Ahlat ilçesi 2 ödüle layık görüldü.

Yaşayan Şehirler Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Şehir Ödülleri Türkiye' proje yarışmasının ödül töreni Ardahan Valiliğinin ev sahipliğinde Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan Üniversitesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin destekleriyle yapıldı. Her yıl Yaşayan Şehirler Platformu tarafından şehirlerine değer katan, öncü liderlerin yaptığı başarılı proje çalışmalarına teşekkür etmek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenen “Şehir Ödülleri Türkiye” programında aday olan Ahlat, “Yaşatan Şehir” ve ”Destinasyon Tanıtım Filmi” kategorisinde 2 ödül aldı.

Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi tarafından hazırlanan ‘Yaşatan Şehir’ dalında ödül alan ‘Yerel Mimari ile Çini ve Tezhip Sanatımızın Buluşması Projesi’, ‘Tarihi eserlerimizin bakımı ve restorasyonu’, ‘Ahlat taş oymacılığı sanatının sivil mimaride uygulanması’ projeleriyle geleneksel el sanatlarından olan çini ve tezhip sanatıyla yerel mimarinin buluşturulması, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların ise somutlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması, tarihi yapıların korunması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Destinasyon Tanıtım Filmi dalında ise ödül alan ‘Sanal Alemde Ahlat’ isimli tanıtım filmi projesi 6 versiyon halinde çekilerek, Ahlat’ı tarih, doğa ve tabiat varlıklarıyla tanıtmayı başaran tanıtım filminin bir versiyonu televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanmıştır. Tanıtım filmi ile ilçemizin markalaşması ve tanıtım çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 22, 23 ve 24 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen programda ödüle layık görülen şehir liderlerini, ekiplerini, şehir öncülerini, jüri üyelerini, akademisyenleri, şehir profesyonellerini, kısacası şehrine değer katan ve şehirlerin geleceğini aydınlatan katılımcıların yer aldığı programa ödülü almak üzere katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Proje Birim Sorumlusu Necati Aktekin’e protokol tarafından ödül takdim edilmiştir” denildi.

Alınan ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Her yıl Yaşayan Şehirler Platformu tarafından şehirlerine değer katan, öncü liderlerin yaptığı başarılı proje çalışmalarına teşekkür etmek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenen ‘Şehir Ödülleri Türkiye’ programında aday olan Ahlat, Umut Işığı Ödülü ‘Yaşatan Şehir’ kategorisi ve Tanıtım Ödülü ‘Destinasyon Tanıtım Filmi’ kategorisinde 2 ödüle layık görülmüştür. İlçemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise “Kaymakamımız Fikret Dağ ile birlikte Ardahan’da katıldığımız ‘Yaşayan Şehirler’ platformunda ilçemiz iki ayrı sahada ödüle layık görüldü. İlçemizdeki çalışmaları yakinen takip eden kuruluşlar, Ahlat’ın gizemli tüm alanlarını değerlendirme noktası olarak görüyor. Turizmimize ve tanıtımımıza katkısı kaçınılmaz olan bu çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. Ahlat sevdalılarına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

