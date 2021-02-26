Ahlat’ta ‘Turizm Altyapısını Geliştirme ve Çevre Yönetimi’ toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Turizm ve Çevre Politikaları Birimi tarafından ‘Turizm Altyapısını Geliştirme ve Çevre Yönetimi’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi, DAKA Turizm ve Çevre Politikaları Birimi personeli katıldı. Toplantıda DAKA yetkilileri tarafından yeni oluşturulan birim ve proje öncelikleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra katılımcılar tarafından Ahlat ilçesinin turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte turizm altyapı olanaklarının geliştirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması yönünde çalışmaların başlatılması hakkında proje önerilerinde bulunuldu. Ahlat’ın tarih, kültür, inanç ve doğa turizmi gibi alternatif turizm açısından önemli bir destinasyon olması ve ‘Sakin Şehir’ unvanı aldıktan sonra ilçeye yapılan turist girişinin müze kayıtlarına göre yıllık 90 bin civarında olması sebebiyle artan talebi karşılanması için turizm ve çevre konusunda gerekli desteğin vereceğini belirten DAKA yetkilileri, toplantı sonunda oluşturdukları proje havuzuyla Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi ile irtibat halinde gerekli olan mali ve teknik desteği imkanlar dahilinde sağlayacaklarını belirttiler.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

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