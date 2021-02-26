Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı'ndan olaylı maç sonrası suç duyurusu



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1´inci Ligi´nde mücadele eden Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Malatya Büyükşehir Belediyespor maçının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkan Kadir Köstekçi, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Geçen hafta yarıda kalan maçımızda, şehit ve gazilerimizin isminin geçtiği kulübümüze ırkçı söylemde bulunan şahıslar ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Adilcevaz Kapalı Spor Salonu´nda, Erkekler 1´inci Ligi B Grubu 16´ncı haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı 2-0 öndeyken, çıkan olay nedeniyle maç, hakem tarafından tatil edildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan bazı kişilerin, Adilcevaz TÜRŞAD'ın oyuncu ve taraftarlarına ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi.

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı yöneticileri, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Avukat olan Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Başkanı Kadir Köstekçi, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Geçen hafta oynadığımız ve yarıda kalan Malatya maçımızda, şehit ve gazilerimizin ismimin geçtiği kulübümüze hakaretlerde bulunan, ırkçı yaklaşım sergileyen şahıslar ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bizlere bu tür yaklaşımda bulunanları Allah´a havale ediyoruz; ama yargı önünde hesap vereceğiniz güne kadar da olayın takipçisi olacağız. Federasyon Başkanlığı nezdinde de bu yaklaşımın cezasız kalmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

TÜRŞAD Voleybol Takımı 2-0 öndeyken, tatil edilen müsabakayla ilgili nihai kararı Türkiye Voleybol Federasyonu verecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2021-02-26 17:13:39



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