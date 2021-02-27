68 yaşında, şah damarına takılan stent ile sağlığına kavuştu



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Ahlat ilçesinde yaşayan Yusuf Uslu (68), baş dönmeleri üzerine götürüldüğü Tatvan Devlet Hastanesi'nde, beyne giden ve yüzde 90 tıkalı olan şah damarına stent takılmasıyla sağlığına kavuştu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karaduman, "Anjiyo yöntemiyle hastanın bacak damarlarında sorun olduğu için koldaki damardan girip, stent takarak açtık" dedi.

Ahlat'ta oturan Yusuf Uslu, baş dönmesi şikayetiyle ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde, Uslu'nun beyne giden şah damarında yüzde 90 tıkanıklık olduğu tespit edildi. Yusuf Uslu'nun bacak damarlarında sorun olduğu için anjiyo yöntemiyle koldaki damardan girilerek, tıkalı olan damarına stent takıldı. Sağlık durumu iyi olan Uslu'ya, ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karaduman, "Hastamız baş dönmesi şikayetiyle bize başvuruda bulunmuştu. Daha önce birçok merkeze başvurusu olmuş fakat pandemi sürecinden dolayı başvurusu ertelenmişti. Biz de damarlardaki darlığı fark ettik ve anjiyo yöntemiyle hastanın bacak damarlarında sorun olduğu için koldaki damardan girerek stent takarak açtık. Hastamızın genel sağlık durumu şu an iyi, baş dönmesi şikayeti geriledi, ilaç tedavisi ise devam ediyor" diye konuştu.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdinç Eren de koronavirüs vakalarının azalmasıyla normal sağlık hizmetlerine yoğunluk verdiklerini söyledi. Eren, "Hastanemizde 15 yataklı koroner yoğun bakım radyoloji servisimiz 5 uzman doktorumuzla kardiyolojik olarak damar tıkanıklığı ve diğer kalp hastalıkları hususunda her türlü hastalığa hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Tatvan Devlet Hastanesi olarak yaklaşık 1000 anjiyografi girişiminde bulunduklarını kaydeden Başhekim Eren, "Başarı oranımız oldukça yüksek. Çok ciddi kalp krizi ve diğer damar tıkanıkları ile ilgili başarılı işlemler yaptık. En son 68 yaşında bir hastamız bize başvurdu. Beyne giden şah damarında ve bacak damarlarında ciddi oranda ileriki süreçte hayatı tehdit edebilecek bir tıkanıklık mevcuttu. Pandemi sürecinde birçok girişimsel işlem ertelenebilmekteydi. Bazı hastanelerde yoğunluklar sebebiyle bu işlemler yapılamamaktaydı. Bize başvuran hastamızın da bu şekilde bir mağduriyeti söz konusuydu. Burada hocalarımızla beraber hastayı değerlendirdik ve bu işlemi burada yapabileceğimiz kanaatine vardık. Hastamızın yapılan değerlendirmesinde beyne giden şah damarında yüzde 90 oranında tıkanıklık mevcuttu. Anjiyografi işlemini gerçekleştirdik. Hastanemizde uzman doktor arkadaşlarımız tarafından bu tarz başarılı işlemlerin yapılması bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Yusuf Uslu ise doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti. DHA-Sağlık Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-02-27 17:48:26



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