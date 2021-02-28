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Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

DHA

Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS kırlasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis Merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-16' adı verilen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, teröristlere ait toprağa gömülü branda içerisinde 80 kilo un, 50 paket toz meyve suyu içeceği, 40 kilo şeker, 25 kilo pirinç, 10 kilo turşu, 10 kilo mercimek, 5 kilo salça, 30 metre kablo, 1 adet sırt çantası demiri, 1 adet gazlı fener, çok miktarda mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-28 11:04:32

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