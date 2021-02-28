Bitlis’te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerce kullanılan çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Çobansuyu köyü kırsalında ve Sehi Ormanları mevkiinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 202116 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette bir branda içerisinde 80 kilo un, 50 paket toz meyve suyu içeceği, 40 kilo şeker, 25 kilo pirinç, 10 kilo turşu, 10 kilo mercimek, 5 kilo salça, 30 metre kablo, 1 adet sırt çantası demiri, 1 adet gazlı fener, çok miktarda mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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