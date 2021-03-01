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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda

İHA

“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi planlanan “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” için Bitlis’in Ahlat ilçesinde dosya yazım ve hazırlık çalışmaları için toplantı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde hazırlanan; Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Dahil Edilmesi” projesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’na (UNESCO) sunulacak. Online gerçekleştirilen toplantıya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ Ahlat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vekili Vildan Satık ve Halk Kültürü Bilgi Yönetim Daire Başkanı Serkan Emir, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesinden ilgili akademisyenler ile bazı STK temsilcileri ile taş ustaları katıldı.
Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “UNESCO, 2003 yılında ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini’ kabul etmiştir. 2006 yılında ülkemizin de bu sözleşmeye taraf olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde bu doğrultuda ülkemiz toprakları üzerinde bulunan somut olmayan kültürel miras unsurlarımıza ilişkin araştırma, saptama, koruma, yaşatma, arşivleme, teşvik ve benzeri çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Sözleşme kapsamında UNESCO, uygun koruma önlemlerini almak amacıyla Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ilan etmektedir. Bu listeye hali hazırda ülkemiz adına ‘Islık Dili’ kültürel miras unsurumuz kaydettirilmiştir. Ayrıca ülkemiz; temsil listesine kayıtlı 19 unsurla birlikte, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 20 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Bakanlık makamından alınan talimat doğrultusunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ temalı ulusal bir dosyanın sunulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda 10 Mart 2021 tarihine kadar UNESCO’ya sunulması gereken söz konusu dosya, kültürümüzün kadim geleneklerinden biri olan Ahlat taş işçiliğini yaşatarak korumayı, genç kuşakların kültürel miraslarımıza yönelik farkındalıklarını arttırmayı hedeflerken, insanlığın ortak mirası olan bu geleneğin korunmasını amaçlamaktadır. UNESCO’ya sunulacak olan ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ kültürel mirasla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve önde gelen miras taşıyıcılarının dosya yazım ve hazırlık çalışmalarında aktif rol alması Bakanlığımızın yanı sıra UNESCO tarafından da son derece önem verilmektedir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda sanal ortamda ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ ile ilgili ‘Dosya Hazırlık ve Yazım Toplantısı’ kaymakamlığımız toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen bu önemli çalışmanın ilimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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