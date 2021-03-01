TÜRŞAD zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi’nde mücadele eden Bitlis’in Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Ordu Akkuş Belediyespor deplasmanından 31 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, mücadele ettiği TVF 1. Ligi B grubunda Akkuş Belediyespor Takımını 31 mağlup ederek Efeler Ligi yolunda önemli bir galibiyet elde etti. TÜRŞAD, bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen 35 puana sahip Akkuş Belediyespor Takımının ardından 32 puanla 5’inci sırada yer aldı.

Adilcevaz TÜRŞAD Kulüp Başkanı Av. Kadir Köstekçi; Efeler Ligi yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade ederek, “Çok zor bir maçı geride bıraktık. Ligin en güçlü takımlarından Akkuş Belediyespor Kulübü’nü evinde yenmek hakikatten kolay bir iş değil. Bu nedenle teknik ekibimi, oyuncularımı, yöneticilerimi tebrik ederim. Bize inanan, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Ekranları başında maçımızı izleyen, dua eden, gözü yaşlı galibiyetimizi kutlayan herkese teşekkür ederiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyetti. Akkuş Kulübünü de mücadelesi nedeniyle tebrik ederim. Akkuş’un da yolu açık olsun. Bizi izlemeye, takip etmeye, desteklemeye devam edin. Bu vesile ile her türlü darbeye karşı olduğumuzu ifade eder, maçın oynandığı gün itibariyle de 28 Şubat mağdurlarına galibiyeti armağan ettiğimizi ifade ederiz” dedi.

Adilcevaz TÜRŞAD Kulüp Baş Antrenörü Serkan Oğuz ise “Akkuş Belediyespor ile oynadığımız maçı 31 kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim için hayati önem olan bir maçtı. İlk sette inişli çıkışlı bir performans sergiledik ama kazanmasını bildik. 2’nci set ise daha rahat bir set oldu. 3’üncü sette ise orta bloğunda sıkıntı yasadık ve bu seti 2725 verdik. 4’üncü set ise daha rahat bir kazancımız oldu. Bu takım çok kaliteli bir takım ve zorlu maçlarda daha iyi oynuyoruz ve bu beni mutlu ediyor. Önümüzde zorlu Kızıltepe maçı var, inşallah o maçı da kazanarak nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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