Ahlat’ta kar yağışı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilkbahar mevsiminin başlangıcı olan mart ayına girilmesine rağmen kar yağışı etkili oldu.

Ahlat’ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı. Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

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