Düşük riskli Bitlis'te öğrenciler dersbaşı yaptı



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)KORONOVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Bitlis'te de yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, arkadaşlarının ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, 15 Şubat'ta 30 bin, bugün ise 89 bin 724 öğrencinin eğitime başladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'illere göre vaka sayıları' haritasında, Türkiye'de her 100 bin kişide 15.68 oranıyla Bitlis de kontrollü normalleşme heyecanı yaşayan kentlerden bir oldu. Bu kapsamda uzun süredir koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz da okul heyecanı yaşayan öğrencileri merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'na giderek ziyaret etti.

Sınıfları gezen Korkmaz, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Korkmaz, sınıf mevcutlarının 18-21 olduğunu belirterek,"15 Şubat´ta 458 okulumuz eğitim öğretime açmıştık. Şükürler olsun bu 458 okulumuzda 5 gün okula giden çocuklarımıza rağmen herhangi bir vakaya rastlamadık. Bugün de ilimizdeki okulların diğer kademelerinde eğitim öğretime başladık. Sınıf ortalamalarımız çok güzel bir durumda. 18-21 arasında değişen sınıflarımız var. Bakanlığımızın belirlediği programa göre 5-6-ve 7´nci sınıflarda 2´şer gün, 8 ve 12´nci sınıflarda da planlamaya göre 3 veya 4 gün eğitim verilecek. YBO ve köy okullarımızda 5´er gün kesintisiz eğitime devam ediyoruz. Çocuklarımız koronavirüs ile ilgili bilinç oluşturdular. Her çocuğumuz maskesini takarak mesafesini de koruyor. Okullarımızı da dezenfekte ediyoruz. İnşallah vakalarla karşılaşmayız. Bugün itibariyle 89 bin 724 öğrenci eğitime başladı. Temennimiz sezon sonuna kadar herhangi bir vaka olmadan tamamlamaktır. Biz camdan değil, candan eğitimden tarafız. Bütün öğretmen, veli ve öğrencilerimize eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun."dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-03-02 13:17:10



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