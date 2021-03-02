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Tatvan'daki feribot, yüzen otel olacak

DHA

Tatvan'daki feribot, yüzen otel olacak


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi ile Van arasında yük taşımacılığı yapan atıl durumundaki feribot, Edremit Belediyesi'nin geliştirdiği projeyle yüzen otel olarak hizmet vermesi amacıyla Van Gölü'ne indirildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, otel projelerinin büyük ilgi gördüğünü ve bu projeyi dün itibariyle başlattıklarını söyledi.
Van'ın merkez Edremit Belediyesinin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye'de az örneği olan bölgede ise tek olan 'Edremit'te Turizm Odaklı İstihdam Projesi' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanarak destek almaya hak kazandı. Yüzen otel projesi için ilk adımlar da atıldı. VanTatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki 'Refet Ünal' isimli feribot, otele dönüştürülmek üzere çalışmalara başlandı. Tatvan İskelesine indirilen 4 katlı feribot, 5 yıldızlı yüzen otele dönüştürülecek. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, otel projelerinin büyük bir ilgi gördüğünü ve bu projeyi dün itibariyle başlattıklarını belirtti. Feribotun dün itibariyle Van Gölü'ne indirildiğini ifade eden Başkan Say, "Ulaştırma Bakanlığı'nda daha önce Van-Tatvan arası sefer yapan feribotlardan birini teslim almıştık. Yine DAKA desteğiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bir proje sunmuştuk. Bu proje de kabul edilebilir olmuştu. Bu projemiz uygulama aşamasında gemiyi teslim aldık. Tatvan'da bulunan tamirhanede, oradaki tershanede işlemlerine başladık. İnşallah bu geminin yüzen otelimizin bitişiyle Edremit, Vanımızı bu anlamda Türkiye'de ve dünyada turizm anlamında tanıtmış olacağız. Bir tarafıyla turizm konaklama hizmeti verecek, bir tarafıyla eğitim hizmeti verecek. Bir taraftan da çok amaçlı salonlarıyla da hizmet vereceğiz. Özellikle ilimize gelenler, Şaburan kanalıyla, Van Gölü ile tarihi bahçelerini gezen misafirlerimiz bu otelimizde, yüzen gemimizde konaklayabilecekler. İnşallah çok güzel bir çalışmayla da Edremitimize kazandıracağız" dedi.
Edremit ilçesini daha önce de birçok yönüyle öne çıkardıklarını anlatan Başkan Say, "Sahil bandıyla, şamuran kanalıyla özellikle Urartu bahçeleriyle ilçemizi tanıtmıştık. Edremit ilçemizi turizm merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Gemimiz 1680 tonluk, 82 metre uzunluğunda olan bir gemi. 5 bin metrekare kapalı bir alanı olan, içinde 30 civarında butik odası, dinlenme odaları olan, yine çok amaçlı toplantı salonları mevcut. Projemizin bir ayağında da eğitim var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-03-02 17:15:03

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