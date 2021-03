Bitlis'te tarımsal üretim, yüzde 30 arttı

Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, pandemiye rağmen 2020'de tarımsal ve hayvansal üretimde büyük artış yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, "2019 yılında Bitlis ilinin tarımsal, hayvansal ve su ürünleri üretiminde toplam bir üretim değeri vardı. Bu rakam 2019´da 2 milyar 3 milyon liraydı. Biz bunu yaklaşık yüzde 30´a yakın artırdık. 2020 yılında bu rakamın 3 milyar lira olacağını düşünüyoruz. İnşallah 2021 yılında hedef olarak 4 milyar lirayı çıta olarak koyduk" dedi.

Tarihi ve kültürel değerleriyle bilinen Bitlis, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli yer tutuyor. 8.5 milyon dekar arazisi, 1 milyon 300 dönüm tarımsal arazi varlığı, 1 milyon 800 bin dekar orman varlığı, göl alanları, yayla ve meralarıyla ünlü Bitlis'te yaşayanların yaklaşık yüzde 96'sı geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlıyor. Fasulye üretiminde 3'üncü, patates ve domates üretiminde 9'uncu, karakovan bal ve keçi sütü üretiminde ise 2'nci sırada olan Bitlis'te 2019'da 2.3 milyar olan tarımsal üretimin, 2020'de yaklaşık yüzde 30 artırıldığı belirtildi. Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, pandemiye rağmen iyi bir yıl geçirdiklerini, bu yıl için de hedeflerini artırdıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatlarıyla boş arazi kalmayacak şekilde üretim yaptıklarını, bunun da başta çiftçi olmak üzere ülke ekonomisine ciddi girdiler sağladığını anlattı. 2021 yılı için hedeflerinin 4 milyar lira olduğunu kaydeden Çelik, "İnşallah 2021 yılında tecrübelerimizle interaktif bir şekilde tarımsal ve hayvansal üretimlerimizi artırarak devam edeceğiz. TUİK rakamları henüz açıklamadı ancak 2019 yılında Bitlis ilinin tarımsal, hayvansal ve su ürünleri üretiminde toplam bir üretim değeri vardı. Bu rakam 2019´da 2 milyar 3 milyon TL´ydi. Biz bunu yaklaşık yüzde 30´a yakın artırdık. Hesaplarımız 2020 yılında bu rakamın 3 milyar TL olacağını düşünüyoruz. İnşallah 2021 yılında daha özverili daha gayretli çalışmalarla ve uygulayacağımız projelerle beraber hedef olarak 4 milyar TL´yi çıta olarak koyduk. Başarıda limit yoktur, sınır yoktur. Biz çok çalışacağız ve bu başarı merdivenini tırmanacağız. Bıraktığımız yerde ise bizden sonrakiler gelip devam edecek. Biz, bizden sonrakilere yol açacağız. Üreticilerimiz ve çiftçilerimizle beraber sürekli sahada olacağız. Hem onların hem de bizim katkılarımızla beraber eğitimlerimiz ve projelerimizle üretimlerimizi her geçen gün artıracağız" dedi.

Bitlis´in stratejik ürünleri olan domates, patates ve kuru fasulyede önemli bir üretim sağladıklarını da dile getiren Çelik, "İlimizin bazı stratejik ürünleri vardır. Domates üretiminde 2019 yılında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde, Diyarbakır ve Şanlıurfa´dan sonra 3´üncü sıradaydık. Ancak 2020 yılında özel çabalarımızla beraber 70 bin dekarlık alanda, 160 bin ton sofralık domates üretimiyle Doğu ve Güneydoğu'da 1´inci olduk, Türkiye´de de 9´uncu sıradayız. Patates üretimi yine bizim ilimizde çok yoğundur. İlimizin önemli bir stratejik ürünüdür. Hem sertifikalı hem de yemeklik patates üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 18-19 çeşit patates üretimimiz mevcuttur. 2020 yılında alanımız 2019´la aynı kalmak şartıyla yaklaşık 50-55 bin alan ekim yaptık, 200 bin tondan fazla yemeklik üretimimiz oldu ve 70 binden fazlada sertifikalı tohumluk üretimimiz oldu. Patateste de Türkiye´de 9´uncu sıradayız" diye konuştu.

`KURU FASULYEDE 32 BİN TON İLE TÜRKİYE 3´ÜNCÜSÜ OLDUK´

Bitlis´in tohumluk kuru fasulyede Türkiye´nin yüzde 80´lik kısmını karşıladığını kaydeden Çelik, fasulyenin de önemli stratejik ürünleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fasulye üretiminde resmen bir çığır açtık. 2019 yılında fasulye üretiminde 24 bin ton 88 bin dekar alanımızla Türkiye´de 4´üncü sıradayken, 2020 yılında alanımızı 105 bin dönüme çıkardık üretimimiz de 32 bin tonu geçti ve Türkiye´de 3´üncü sıraya yerleştik. Yemeklik üretimde bir üst ligdeyiz. Kuru fasulyenin sertifikalı tohumluk üretimi de ilimizde mevcuttur. Biz zaten bu konuda Türkiye 1´incisiyiz. Türkiye tohumluk ihtiyacının yüzde 80´i Bitlis´ten çıkmaktadır. 4 bin tona yakında kuru fasulye ürettik. Hayvancılık alanında da üretimlerimiz çok iyi. Kırmızı et de 10 bin tonluk bir üretimimiz var, süt de 140 bin tondan fazla üretimimiz var, keçi sütü üretiminde Türkiye´de 2´nci sıradayız, karakovan bal üretimimizle yine Türkiye´de 2´nci sıradayız. 160 bine yakın kovan varlığımız var. Bu sene 2 bin ton üretimimiz oldu. Toplam bal üretimi anlamında da 9´uncu sıradayız. Çayır, mera ve yem bitkileri alanında çok iyiyiz. Çayır otu üretiminde Türkiye´de 2´nci sıradayız. 550 bin dekarlık bir alanda 600 bin tona yakın hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda il olarak göçer kentiyiz. Büyükbaşta 102 bin hayvan varlığımızla, 10 bin 500 adet manda varlığımızla çok iyi bir yerdeyiz. Özellikle mandanın süt ve süt ürünleri üretiminde Türkiye´de 4´üncü sıradayız. Küçükbaş hayvanımız 2019 yılında 688 bin adet iken, 2020 yılında 100 bine yakın bir artış yaptık. Biz Bitlis´te 2020 yılında çok verimli bir sezon geçirdik. Biz sürekli üretmeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya güvenilir gıdayı her zaman ulaştıracağız. 2021 yılı için özel projelerimiz var."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

