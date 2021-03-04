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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 20 gönüllü genç AFAD eğitimi alıyor

İHA

Bitlis’te 20 gönüllü genç AFAD eğitimi alıyor

Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), başvuruda bulunan 20 gönüllüye yüz yüze eğitim veriyor.
Normalleşmenin başlamasıyla birlikte Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından edevlet üzerinden başvuruda bulunan AFAD gönüllülerine yüz yüze eğitim verilmeye başlandı. Yüzde 95'i afet riski altında bulunan Türkiye'de AFAD gönüllüsü olmak isteyip edevlet sistemi üzerinden başvuruda bulunan gönüllülere yüz yüze eğitimler verilmeye başlandı.
AFAD gönüllüsü olmak için Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne edevlet üzerinden bugüne kadar 950 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol, ilk etapta 20 gence yüz yüze eğitim vermeye başladıklarını söyledi. 10 gün sürecek yüz yüze eğitimin önemli olduğunu dile getiren Eribol, "Bugün 20 gencimizle AFAD gönüllü eğitimimizi yüz yüze yapıyoruz. Edevlet üzerinden yapılan başvuru sonucu online eğitimini bitirenlere 10 günlük yüz yüze eğitim veriyoruz. Bu kapsamda AFAD arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, çadır kurulumu, hasta, yaralı taşıma teknikleri, insani ve ilk yardım eğitimlerini veriyoruz. Şu ana kadar edevlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 950'yi bulmuştur. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ulaşabildiğimiz kadar gönüllülerimize yüz yüze eğitimlerini verme çabası içerisindeyiz" ifadesini kullandı.
AFAD gönüllülerine ciddi ihtiyaç olduğunun altını çizen Eribol, "Olası bir afette, AFAD gönüllülerine ne kadar ciddi ihtiyaç olduğu göz önündedir. Ülke coğrafyamızın yüzde 95'i afet riski altında. Her metrekaresi bir afet riski taşımaktadır. Bu yüzden afet gönüllülerimizi, afette hazırlıklı olarak yetiştirmek zorundayız. Bu misyonla yola çıktık ve ilk etapta 20 gencimize afet eğitimlerini vermeye başladık" diye konuştu.

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