Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 20 kilo 610 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 40 paket halinde 20 kilo 610 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ö., A.D. ve İ.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-03-04 13:05:25



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