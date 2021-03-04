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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da helikopter düştü

İHA

Tatvan’da helikopter düştü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, kazada şehit ya da yaralıların olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Detaylar takip ediliyor.

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