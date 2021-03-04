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MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı (2)

DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı (2)


8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan 9 askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi.
'BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE ŞEHİTLERİMİZ VARDI, YARALILARA YARDIM ETTİM'
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Çekmece köyünden vatandaşlar, bölgeye giderek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine ilk ulaşan köylü, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:
"Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için 'İyi misin ağabey?' dedim. Biraz nefes aldı ardından 'İyiyim' dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı."
COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA
Kara Kuvvetleri'nde 1996´dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37´e yükseldi.
1997'DE 11 ŞEHİT
Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.
2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI
İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.
2017'DE 13 ŞEHİT
Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak´ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2´si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.
21 ASKER TAŞIYABİLİYOR
Fransa´da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri´ne 1996´dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995´teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara´da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532´nin 20´si Hava Kuvvetleri´ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar´lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan BİTLİS, (DHA)
2021-03-04 20:03:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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