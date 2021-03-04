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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te kaza bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İHA

Bitlis’te kaza bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde 10 askerin şehit olduğu ve 3 askerin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Bingöl'den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen kazada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın aralarında olduğu 10 asker şehit olurken, 3 asker ise yaralanmıştı. Kaza haberinin alınmasının hemen ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti ise şehit ve yaralı askerlerin tamamının bölgeden alınmasıyla sonlandırıldı. Enkazı henüz olay yerinde olan helikopter için güvenlik güçleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, olayı haber alan ilçe halkı ve köylüler ise düşen helikopterde bulunan askerleri kurtarmak için var gücüyle çalıştı.

Arama kurtarma için seferber oldular
Olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri Bitlis İHH Derneği’ne bağlı olarak faaliyet yürüten 5 kişilik Bitlis İHH arama kurtarma ekibi oldu. Olayı haber alır almaz hemen olay tam teçhizat olay yerine intikal eden Bitlis İHH Arama–Kurtarma ekibi AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte yaralı askerleri kurtarmak için canla başla çalıştı. Organize bir çalışma yürüterek düşen helikopterdeki tüm askerleri kurtarana kadar alandan ayrılmayan ekip üyeleri, arama–kurtarma faaliyetine ciddi anlamda destek sağladı.
Bitlis İHH Arama Kurtarma Sorumlusu Abidin Araboğa, olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri olduklarını söyledi. Araçla ancak Çekmece köyüne kadar ilerleyebildiklerini, geriye kalan yaklaşık 7 kilometrelik karlı yolu ise yürüyerek kaza yerine ulaştıklarını anlatan Araboğa, “Tatvan Nemrut Dağı eteklerinde düşen helikopterde maalesef 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralı olarak kurtuldu. Olay anından itibaren bizlerde AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalara katıldık. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri de Bitlis İHH Arama – Kurtarma ekibi olarak bizler olduk. An itibariyle tüm yaralı ve şehitlerimizi kaza yerinden alarak çalışmalarımızı tamamladık. Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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