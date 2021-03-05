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Bitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (2)

DHA

Bitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (2)


KAZA YERİNE İLK ULAŞAN KÖYLÜLER, O ANLARI ANLATTI
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede çalışmalar devam ederken, kaza yerine dün ilk ulaşan köylüler oldu. Bölgeye giden köylülerden Sabri Demirönal, kaza anında büyük gürültü duyduklarını söyledi. Demirönal, "Hemen olay yerine köylülerle birlikte koştuk. Saat 14.30 sıralarında önce büyük ses geldi. Hemen sonrasında köye askerler geldi. Olay yerine koştuk. İlk etapta 4 kişiyi getirdiler, diğerleri zaten şehit olmuştu. Hepimiz yardımcı olduk" dedi.
Abdüssamet Bikeç ise helikopterin düşme anını anlatırken, "Önce bozuk motor sesi geldi daha sonra da büyük bir ses geldi. Bizler önce ne olduğunu anlayamadık ardından helikopterin düştüğünü öğrendik. Köylülerle birlikte olay yerine doğru koşmaya başladık. Kaza yerine vardığımızda helikopteri parçalanmış şekilde gördük. Yaralılara ulaşmak için çaba sarf ettik. Onları çıkardık. Babam 2 yaralıyı helikopterden çıkardı. O sırada askerler de geldi. Yaralıları oradan aldılar. Benim yanımda bir arkadaşım daha vardı. Kazayı görünce konuşamadı. Onu önce eve getirdiler daha sonra da hastaneye gönderdiler" diye konuştu.
YARALI ASKERLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
BitlisTatvan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak´ın tedavilerine ise devam ediliyor. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-03-05 11:41:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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