Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması



Orhan AŞANÖzcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan ve Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı askeri helikopterin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Bitlis´ten Elazığ'a gönderilen şehitlerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlanırken, yaralı 2 askerin tedavisine devam ediliyor. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri de askeri helikopterin düştüğü bölgede dün incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine gidip, çalışma yaptı.

Bölgeye dün akşam saatlerinde giden kaza kırım ekibi, çalışmalarını yapıp, ilk raporunu hazırladı. Bugün sabah da enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Helikopter enkazının kaldırılması için 2 vinç gönderilen bölgede çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-03-06 11:16:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.