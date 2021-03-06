Bitlis´te 83 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 83 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yapan 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 83 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen M.K., C.P., K.K., M.Ö., İ.Ö., H.Ö. ve N.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2021-03-06 15:37:39
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