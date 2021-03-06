Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması (2)

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HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

Bitlis´in Tatvan ilçesi Çekmece köyü yakınlarına düşen ve dün akşam saatlerinde kaza kırım ekibinin yaptığı incelemelerin ardından sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, akşam saatlerinde tamamlandı. Bölgeye gönderilen 2 vinçle helikoptere ait parçalar, TIR´ın kar nedeniyle enkaz bölgesine gidememesi nedeniyle titizlikle toplanıp, traktörlere yüklendi. Daha sonra da bu parçalar traktörlerden alınarak, ikinci yükleme için Çekmece köyünde bekleyen TIR´a aktırıldı. Yapılan çalışmaların ardından da akşam saatlerinde TIR güvenlik önlemleri altında köyden ayrıldı.

Kaza kırım sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazını taşıyan TIR´ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı. Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/ BİTLİS (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-03-06 22:46:29



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