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Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı

DHA

Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BITLİS'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 20.00 sıralarında Rahva mevkisi Ahmet Eren Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 71 FC 880 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 25 AP 112 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmea başlatılrı.
Belediye ve Karayolları ekipleri olumsuz hava koşullarının trafik akışını engellemesi için kar kümere ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-03-07 22:59:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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