Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle BitlisTatvan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, BitlisTatvan karayolunda 71 FC 880 plakalı tır ile karşı yönden gelen 25 AP 112 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye ve Karayolları ekipleri olumsuz hava koşullarının trafik akışını engellemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.