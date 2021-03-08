Jandarmadan kadın yolculara gül

Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AhlatAdilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.
Ahlat Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik uygulama noktasında görev alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan kadınlar, bu duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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