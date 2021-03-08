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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesi bünyesinde ‘Gençlik Meclisi’ kuruldu

İHA

Tatvan Belediyesi bünyesinde ‘Gençlik Meclisi’ kuruldu

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başkanlığında 26 üyenin katılımıyla ‘Gençlik Meclisi’ ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye meclis salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gençlerin fikirlerine önem verdiklerine dikkat çekerek, “Seçim vaatlerimiz içerisinde Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi yer alıyordu. Bugün gençlik meclisimizin ilk toplantısını genç kardeşlerimiz ile gerçekleştirdik. Gençlerimizin sorumluluk alarak şehrimizin yönetiminde yer almaları bizim için gerçekten mutluluk verici bir durum. Gençlerimizi önemsiyoruz, görüşlerinizi fikirlerinizi önemsiyoruz. Türkiye’mizin geleceğisiniz, geleceğin inşası yolunda sizlerin enerjisine sinerjisine hem Tatvan’ımızın hem de ülkemizin çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
En büyük zenginliğimizin genç nüfus olduğuna vurgu yapan Başkan Geylani, “Hep söylüyorum bizim en büyük gücümüz genç nüfusumuzdur. Sosyal ve beşeri gücümüz siz değerli gençlersiniz. Şehre dair bir sorumluluk duymak ve şehre alın terini akıtmak son derece kutsal. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. Gençlerimizin bu gönülden emek vermelerini son derece önemsiyorum. Çok güzel ve önemli çalışmalar yapacağız. Gençlerimizle birlikte güzel işlere imza atacağımız için çok heyecanlıyız. Sizlerin görüşleri bizlere ışık olacak. İnşallah bundan sonraki toplantılarda bu faaliyetler masaya yatırılarak tek tek görüşülecek. Çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Gençlik meclisimizin değerli üyelerine katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Biz Tatvan’ımızın sevdalısıyız. Tatvan’ımızı ve sizleri çok seviyoruz. Hepimiz bu şehre sahip çıkacağız. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

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