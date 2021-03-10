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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı

İHA

Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Emin Geylani, mesajında “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. O gecede Peygamber Efendimiz (S.A.V.), gece vakti Allah’ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke’de Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya, oradan da yedi kat semayı aşıp Alemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edildiğinden bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç’a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” dedi.
Komşuluk, akrabalık, dostluk ve dayanışma duygularını arttıran kandillerin, insanların ruh dünyasına, anlam ve gönül dünyasına ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Geylani, “Mübarek üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili'nin de bu anlamda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine inanıyorum. Sevgili Peygamberimizin, Allah’ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu düşüncelerle başta Tatvanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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