Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Bitlis’te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak geceyi ihya etti.
Beşminare Mahallesinde bulunan Kiler Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'anı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Bitlis Müftüsü Faysal Geylani tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.