Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Bitlis’te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak geceyi ihya etti.

Beşminare Mahallesinde bulunan Kiler Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'anı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Bitlis Müftüsü Faysal Geylani tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı.

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