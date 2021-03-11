Bitlis´te kadın avukatlardan `kadına şiddet'e tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´te kadın avukatlardan `kadına şiddet'e tepki

DHA

Bitlis´te kadın avukatlardan `kadına şiddet'e tepki


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)BİTLİS Baro´suna bağlı kadın avukatlar, son günlerde meydana gelen kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına basın açıklaması ile tepki gösterdi.
Bitlis Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında son 28 günde 28 kadın cinayetinin işlendiğini belirtti. Grup adına açıklamayı okuyan Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Berfin Ozan, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:
"Bu açıklamayı yapmamızın amacı, ülkemizde yaşanan ve son zamanlarda vahim bir şekilde artarak çoğalan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleridir. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır."
HER GÜN KADINA KARŞI ŞİDDET MANŞETİ İLE GÖZÜMÜZÜ AÇMAKTAYIZ
Ozan, ülkede her gün yeni bir kadın cinayeti ve kadına karşı şiddet manşeti ile karşılaştıklarını da belirterek, "Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara  son verilmemesi, örf ve adetlerin kanunların önünde olması gerektiği gibi çağ dışı ve hukuk tanımaz söylemlerin öne çıkması ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur" dedi.
28 GÜNDE 28 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ
Ozan, "Geçtiğimiz son 28 günde 28 kadın cinayeti işlendi. Bunlar sadece kamuya yansıyan sayılar ne yazık ki. Öldürülen kadınların yüzde 63'ü evli ve yüzde 72'si kendi evlerinde öldürülüyor. Bu da demektir ki kadınlar kendi evlerinde dahi güvende değiller. Geçtiğimiz hafta 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, 23 yaşındaki komşusu tarafından tecavüz edilerek öldürüldü. Denizli'de Fatma Kovan eski eşi tarafından öldürüldü. Sakarya'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde yine eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Bizler bugün Bitlis Barosu mensubu kadın avukatlar olarak diyoruz ki, kadın cinayetleri etkin politik bir sistem ile durdurulabilir. Bizler şiddet mağduru olan tüm kadınların ve bu kadınların ailelerinin yanındayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-03-11 14:35:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
YEREL HABERLER Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira ...
Kadın avukatlardan ‘kadına şiddet’ açıklaması
YEREL HABERLER Kadın avukatlardan ‘kadına şiddet’ açıklaması
Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Basın mensuplarından Kaymakam Yelek’e ziyaret
YEREL HABERLER Basın mensuplarından Kaymakam Yelek’e ziyaret
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki ...
Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı
Bitlis’teki huzur ortamı yatırımcıların önünü açıyor Bitlis Valisi Oktay Çağatay: “Bakanımızın desteğiyle terörü Bitlis'te sorun olmaktan çıkarmışız”
YEREL HABERLER Bitlis’teki huzur ortamı yatırımcıların önünü ...
Bitlis´te terör bitti, yatırımlar başladı
YEREL HABERLER Bitlis´te terör bitti, yatırımlar başladı