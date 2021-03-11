Güroymak’ta ‘manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi’ toplantısı

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek başkanlığında, ilçede manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi ve marka değerinin oluşturulması konulu bir toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Zeyrek, ilçenin manda varlığı açısından Türkiye’de 5. sırada olduğunu vurgulayarak, “Manda sütü ve süt ürünlerinden daha verimli faydalanılması gerekiyor. Bu konuda yetiştiriciler tarafından elbirliği ile bir üretim yeri kurularak ilçemizi ön plana çıkaracak şekilde ‘Gürkaymak’ vb. bir marka adı oluşturma gayretindeyiz. Süt ürünlerinin bu marka adı altında pazarlanarak hem üreticimizin daha fazla kazanç sağlaması hem de ilave istihdam alanı sağlanması ve üreticilerimizin bu doğrultuda bir araya gelmesini istiyoruz. Bu noktada ilçemizin önde gelenleri ile fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla toplandık” dedi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver İnce, İl Genel Meclis üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı, DAKA Bitlis ve Muş temsilcileri ve manda birliği başkanının katıldığı toplantıya, belde belediye ve siyasi parti ilçe başkanları ile muhtarlar da davet edildi.

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