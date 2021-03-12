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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´te tipi etkili oldu: 14 köy yolu kapalı

DHA

Bitlis´te tipi etkili oldu: 14 köy yolu kapalı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri bölgede çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Bitlis´te gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar yağışı rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji yetkilileri yaptıkları açıklamada, vatandaşları eğimi fazla olan bölgelerde çığ, kent merkezine de buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir. Yağışların Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın kuzeyinde zaman zaman yoğun olacağı beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji ayrıca, "Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden yerel olarak fırtına (50-74 km/sa), yükseklerde kuvvetli fırtına  (75-88 km/sa) şeklinde ve hamleli esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.
14 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi´nden yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yağışın durması ile birlikte kapanan köy yolarının tekrardan ulaşıma açılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-03-12 12:06:18

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