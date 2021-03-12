Helikopter kazasında yaralanan binbaşı, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü, tedavisinin devamı için Ankara´ya sevk edildi.

Geçen hafta Bingöl´den Bitlis´in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Evli ve iki çocuk babası Binbaşı Alptekin Köprülü, Bitlis Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından Binbaşı Köprülü, fizik tedavisi için bugün ambulans uçakla Ankara´ya gönderildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-03-12 12:17:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.