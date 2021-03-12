Helikopter kazasında yaralanan binbaşı, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi

Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü, tedavisinin devamı için Ankara´ya sevk edildi.
Geçen hafta Bingöl´den Bitlis´in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Evli ve iki çocuk babası Binbaşı Alptekin Köprülü, Bitlis Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından Binbaşı Köprülü, fizik tedavisi için bugün ambulans uçakla Ankara´ya gönderildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-03-12 12:17:12
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