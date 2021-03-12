Bitlis´te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 organizatöre gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 91 kaçak göçmen yakalanırken, organizasyon içinde bulunduğu belirtilen S.Ç. gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, kamyonu durdurarak, arama yaptı. Araçta 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizasyon içinde bulunduğu belirtilen S.Ç., gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-03-12 12:26:12



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