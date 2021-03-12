Bitlis'te kar yağışı

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yerlerden biri de Bitlis'in Tatvan ilçesi oldu. Son bir kaç gündür güneşli günlerin yaşandığı Tatvan'da bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe kısa sürede yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığının şehir merkezinde 15 santimetreyi bulduğu ilçede kapanan yollarla ilgili karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Baharı beklerken yeniden kışı yaşayan vatandaşlar "Mart yine kapıdan baktırdı" yorumunu yaptı.

Tipi şeklinde devam eden yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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