12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

İHA

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından program, video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılması ile devam etti.
Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi.
Program sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.
Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te kar yağışı
YEREL HABERLER Bitlis'te kar yağışı
Bitlis´te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 organizatöre gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis´te, kamyondan 91 kaçak göçmen çıktı; 1 ...
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı
Helikopter kazasında yaralanan binbaşı, fizik tedavi için Ankara'ya gönderildi
YEREL HABERLER Helikopter kazasında yaralanan binbaşı, fizik tedavi ...
Bitlis´te tipi etkili oldu: 14 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis´te tipi etkili oldu: 14 köy yolu kapalı
Başkan Geylani’den ’12 Mart’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den ’12 Mart’ mesajı
Güroymak’ta ‘manda sütü ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi’ toplantısı
YEREL HABERLER Güroymak’ta ‘manda sütü ve süt ürünlerinin ...
Tatvan’da ‘Kripto Para Uygulamaları’ semineri
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Kripto Para Uygulamaları’ semineri
Bitlis´te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
YEREL HABERLER Bitlis´te meslek lisesine dezenfektan ve maske ...
Bitlis´te kadın avukatlardan `kadına şiddet'e tepki
YEREL HABERLER Bitlis´te kadın avukatlardan `kadına şiddet'e tepki
Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
YEREL HABERLER Bitlis’teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira ...
Kadın avukatlardan ‘kadına şiddet’ açıklaması
YEREL HABERLER Kadın avukatlardan ‘kadına şiddet’ açıklaması
Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Basın mensuplarından Kaymakam Yelek’e ziyaret
YEREL HABERLER Basın mensuplarından Kaymakam Yelek’e ziyaret
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki Makbule teyzeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 111 yaşındaki ...
Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den Miraç Kandili mesajı