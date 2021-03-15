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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA

Bitlis’te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yürütülen operasyonda teröristlerce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Hizan ilçesinin Doyumlu köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “14 Mart 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 20217 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Doyumlu köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette jelikan bidon içerisinde; 1 adet piknik dolu tüp, 6 adet büyük pil, 5 adet kalem pil, 1 adet kar başlığı, 1 adet çakmak gazı, 1 adet demir testere, 3 adet parke şiltesi, 2 kilogram helva, 1 adet led ampul, 4 adet tepsi, 1 adet çay bardağı, 1 adet battaniye, 10 adet ilaç ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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