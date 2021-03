Bitlis'te Kızılay gönüllüleri kar- yağmur dinlemeden yardımları ulaştırıyor

Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)KIZILAY'ın Bitlis Şubesi'nde çalışan gönüllüler, bölgede etkili olan kar ve yağmura aldırış etmeden, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar gidip, yardım dağıtıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını da dinleyen gönüllüler, kazadan doğal afete kadar her koşulda destek sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te faaliyet gösteren ve 50'nin üzerinde gönüllünün çalıştığı Kızılay, özellikle pandemi sürecinde vatandaşların kapısına kadar giderek yardımları dağıtıp, ihtiyaçlarını dinliyor. Gönüllüler, yoğun kar yağışı, sağanak ya da tipinin etkili olduğu zamanlarda bile şubeye gelen yardımları daha önceden belirledikleri ailelere ulaştırmak için yola çıkıyor, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor. Yolda kalanlara, doğal afet yaşayanlara, hatta kazalarda bile bölgeye giderek her türlü desteği sağlayan Kızılay gönüllüleri, şehirde yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetişiyor. Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında düşen askeri helikopter için askeri personel başta olmak üzere yardın ekibine destek olmak amacıyla mobil ekip kuran Kızılay, hem personele hem de bölgedeki vatandaşlara destek oldu. Mobil ekip, yardım personelinin her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacını karşıladı.

Gönüllüler ayrıca, merkez Zeydan ve Taş mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, pandemi sürecinde özellikle hijyen ve gıda paketlerini vatandaşların kapısına kadar götüren Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu değil, gerektiğinde bir sivil toplum örgütü gibi çalıştığını söyledi.

'HEM YARDIMLARI DAĞITIYORUZ HEM İHTİYAÇLARI DİNLİYORUZ'

Kızılay Bitlis Şube Başkanı Cengiz, sivil toplum örgütü gibi birçok projeye destek verdiklerini belirterek, "Kızılay Şubesi olarak daha önceden şubemize başvuru yaparak yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza genel merkezimizden ve bağışçılarımızdan bizlere gelen emanetleri teslim etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek başta hijyen kolisi olmak üzere giyim, kırtasiye ve gıda kolileri götürüyoruz. Hem hasbihal edip, sorunlarını dinliyor hem de bizden beklentilerini öğreniyoruz. Böylece genel merkezimizden ve bağışçılarımızdan gelecek yardımları da şekillendirerek bu minvalde emanetleri yerlerine ulaştırıyoruz" dedi.

'GÖNÜLLÜLÜK OLGUSUNU TOPLUMA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ'

Gönüllülere ihtiyaç duyduklarını da belirten Cengiz, "Bitlis'te üniversitemizde okuyan ya da burada ikamet eden gönüllülerimiz bizlere başvuruyorlar. Hem internet sayfamız üzerinden hem de şubemize gelerek bizzat başvurabilirler. Çünkü ne kadar çok gönüllü o kadar çok aileye ulaşmamız demektir. Burada amacımız sadece gönüllülerin bir şeylere dokunması değil. Bunun yanında gönüllük olgusunu topluma yaymaktır. Böylelikle kendi kişisel gelişimlerine de katkı sağlamış oluyorlar. Bitlisli gönüllüler olunca da mahallelerde daha rahat ulaşabileceğimiz aileler oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

