Bitlis Valisi Çağatay’dan ‘18 Mart’ mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, “Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletimizin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Türk milleti; vatanı, hürriyeti ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı. Bu millet, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur. 18 Mart 1915 tarihinde ‘Çanakkale geçilmez’ diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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