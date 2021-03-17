Hizan’da korona virüs denetimi

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri” konulu genelge kapsamında Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’in talimatları doğrultusunda kurum amirleri, polis ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetleyerek, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

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