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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinin kurslarıyla kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor

İHA

Tatvan Belediyesinin kurslarıyla kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinde kadınlar kurslara katılırken, çocukları ise kreşte eğitim görüyor.
Tatvan Belediyesi ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinde açılan kurslarla kadınlar ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine destek olurken, çocukları ise merkezde bulunan kreşte eğitim görüyor. 7 farklı branşta kurs hizmetleri devam ederken, pandemi nedeniyle her kursta 12 kişi eğitim görüyor.
Belediyenin ve halk eğitim merkezinin kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür eden el nakışları kursiyerlerinden Nurcan Çelikkol, “Kısıtlamalardan ötürü bir süre evde oturduk. Tabi bunun bize bir faydası olmadı. Kurslarımız açılınca tekrar üretime başladık. Bence bu kurslar bize ve tüm kadınlara faydalı. Üretken bireyler olmaya gayret ediyoruz” dedi.
Kursiyerlerden Servet Aksoy ise Tatvan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan ‘Ahşap Boyama ve Kokulu Taş’ kursuna katıldığını belirterek, “Pandemiden dolayı evde çok sıkıntılı günler geçirdik. Bayanlar olarak adeta psikolojimiz bozuldu. Bu kursun açılması gerçekten bize çok faydalı oldu. Çok farklı şeyler üretmeye başladık. Burada satışa yönelik ev ekonomimize katkıda bulunacak şeyler üretiyoruz. Siparişler alıyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Bize bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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