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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 36 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Bitlis’te 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te durdurulan bir kamyonet içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezinde durdurulan bir kamyonet içerisinde bulunan toplam 36 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan M.Ş.K., N.O. ve S.G. isimli 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.

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