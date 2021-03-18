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Bitlis’in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tören İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

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